Более ста человек перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе в Краснодаре

Хулиганов сейчас разыскивает полиция.фото: duma.gov.ru--> Полиция проводит проверку по факту беспорядков, которые устроили гости свадьбы в Краснодаре: толпа из ста человек перекрыла трассу и стреляла в воздух из АК-47.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии