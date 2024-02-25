Более ста человек перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе в Краснодаре

Хулиганов сейчас разыскивает полиция.фото: duma.gov.ru--> Полиция проводит проверку по факту беспорядков, которые устроили гости свадьбы в Краснодаре: толпа из ста человек перекрыла трассу и стреляла в воздух из АК-47.