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Более ста человек перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе в Краснодаре

Более ста человек перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе в Краснодаре

Хулиганов сейчас разыскивает полиция.фото: duma.gov.ru--> Полиция проводит проверку по факту беспорядков, которые устроили гости свадьбы в Краснодаре: толпа из ста человек перекрыла трассу и стреляла в воздух из АК-47.

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