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Сколько стоит холтер монитор

Купить холтер — значит получить надежного помощника в диагностике сердечно-сосудистой системы. На рынке представлены разные варианты: от компактных холтер ЭКГ купить можно как в классическом исполнении на 3 канала, так и в расширенной версии — холтер 12 отведений, который дает максимально детальную картину работы сердца в течение суток.

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