Об исполнительнице роли Куделихи в фильме «Калина красная»

Я Елена ПолитикаОб исполнительнице роли Куделихи в фильме «Калина красная» Историю жизни этой удивительной женщины знает каждый, кто хоть раз посмотрел фильм Василия Шукшина «Калина красная».Вернуться к статье67НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана Шараповаа это моя БАБУШКА.....Агафья...шестерых детей подняла, в землянке 2 года жили, пока Великие Луки не освободили....муж погиб в 41-ом, старший сын ранен подо Ржевом, до полковника дослужился, второй сын мой отец, ветврачом стал, ушёл на пенсию начальником сельхозуправления района, дочери замуж вышли.....оккупацию пережили...сколько таких бабушек страну спасли...а этот гандон предал СССРВладимир СоловьевКто этот контрацептив?Евгений ГербельКто! Горбатый падла страну предал, живой ещё!Oddy RashПусть живёт долго, пока не надоест! А когда надоест, пусть живёт ещё столько-же!Анатолий ashkourinСлезы наворачиваются...жаль Макарыча,старушку...соль земли Русской.Все в прошлом,которого уже нет и никогда не вернется.Галина СветлаяСпасибо автору за статью.Комментировать
Свежие комментарии