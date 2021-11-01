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Об исполнительнице роли Куделихи в фильме «Калина красная»

Об исполнительнице роли Куделихи в фильме «Калина красная»

Историю жизни этой удивительной женщины знает каждый, кто хоть раз посмотрел фильм Василия Шукшина «Калина красная».

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Светлана Шарапова
а это моя БАБУШКА.....Агафья...шестерых детей подняла, в землянке 2 года жили, пока Великие Луки не освободили....муж погиб в 41-ом, старший сын ранен подо Ржевом, до полковника дослужился, второй сын мой отец, ветврачом стал, ушёл на пенсию начальником сельхозуправления района, дочери замуж вышли.....оккупацию пережили...сколько таких бабушек страну спасли...а этот гандон предал СССР
Владимир Соловьев
Кто этот контрацептив?
Евгений Гербель
Кто! Горбатый падла страну предал, живой ещё!
Oddy Rash
Пусть живёт долго, пока не надоест! А когда надоест, пусть живёт ещё столько-же!
Анатолий ashkourin
Слезы наворачиваются...жаль Макарыча,старушку...соль земли Русской.Все в прошлом,которого уже нет и никогда не вернется.
Галина Светлая
Спасибо автору за статью.

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