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Россия укрепила позиции среди ключевых поставщиков СПГ на газовом рынке Испании

Россия укрепила позиции среди ключевых поставщиков СПГ на газовом рынке Испании

Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию в январе — июне 2026 года существенно увеличились по сравнению с тем же периодом 2025 года — РФ закрепилась на третьей строчке среди главных поставщиков топлива в королевство.

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