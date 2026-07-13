MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Circle проведет мероприятие в Сеуле для укрепления связей с корейскими финансовыми фирмами

Circle проведет мероприятие в Сеуле для укрепления связей с корейскими финансовыми фирмами

Компания Circle стремится расширить свое присутствие в Южной Корее, организовав в конце этого месяца в Сеуле закрытое отраслевое мероприятие, направленное на установление новых партнерских отношений с банками, криптовалютными биржами и платежными компаниями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии