Circle проведет мероприятие в Сеуле для укрепления связей с корейскими финансовыми фирмами

Компания Circle стремится расширить свое присутствие в Южной Корее, организовав в конце этого месяца в Сеуле закрытое отраслевое мероприятие, направленное на установление новых партнерских отношений с банками, криптовалютными биржами и платежными компаниями.
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