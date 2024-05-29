Начались работы по остеклению башни замка Нойхаузен

В Гурьевске начинаются работы по остеклению башни замка Нойхаузен, которая ранее служила оранжереей. По словам Михаила Тимошенко, директора компании "Мироздание", художник-витражист уже готов приступить к монтажу.
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