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Начались работы по остеклению башни замка Нойхаузен

Начались работы по остеклению башни замка Нойхаузен

В Гурьевске начинаются работы по остеклению башни замка Нойхаузен, которая ранее служила оранжереей. По словам Михаила Тимошенко, директора компании "Мироздание", художник-витражист уже готов приступить к монтажу.

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