Более трети россиян меняют смартфон раз в 2-2,5 года

Чаще всего новый телефон россияне покупают в том случае, если хотят приобрести модель поновее. Старый смартфон, как правило, продают или отдают родственникам, следует из опроса сервиса CDEK recommerce, с результатами которого ознакомилась "Газета.
Чаще всего новый телефон россияне покупают в том случае, если хотят приобрести модель поновее. Старый смартфон, как правило, продают или отдают родственникам, следует из опроса сервиса CDEK recommerce, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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