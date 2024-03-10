Пол Крейг Робертс: Теперь Путин обеспокоен последствиями, о которых я предупреждал...

5 марта в материале “Миф о нерешительности России лучше развеять прямо сейчас” мы сослались на Пола Крейга Робертса, экс-помощника в администрации США при Рейгане, все два года войны предупреждавшего о том, что нерешительное ведение СВО толкает мир к ядерной войне.
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