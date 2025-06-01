⚡️Сбили беспилотник ВСУ в городе 12:50 - Макеевка, ЦГР, пос. Бажанова - сбит вражеский беспилотник над детской площадкой в окрестностях ДК.
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⚡️Сбили беспилотник ВСУ в городе 12:50 - Макеевка, ЦГР, пос. Бажанова - сбит вражеский беспилотник над детской площадкой в окрестностях ДК.
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