В МИД Индии рассказали о разговоре Моди и Зеленского

Большую часть времени в рамках встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди и Владимира Зеленского посвятили обсуждению украинского конфликта и необходимости достижения мирного соглашения путем дипломатических усилий.
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