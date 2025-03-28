Согласно астрологическому прогнозу, с 29 марта 2025 года у представителей знака Близнецы начнётся этап финансовой стабильности и потенциальных… Астрологи предрекли Близнецам финансовый прорыв с 29 марта .
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