Театр абсурда
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Театр абсурда

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Уволенный чиновник вместе с супругой готовили подрыв Амурского моста в Хабаровске

Уволенный чиновник вместе с супругой готовили подрыв Амурского моста в Хабаровске

Следствие считает, что арестованный в Казани 63-летний Владимир Фетисов готовил подрыв моста, который является частью Транссибирской магистрали и федеральной трассы М-58 «Амур», сообщают  13 марта, дальневосточные СМИ.

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