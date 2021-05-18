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Продажи климатической техники онлайн-ритейлеров выросли в разы

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россияне в мае в преддверии аномальной жары в несколько раз чаще покупали климатическую технику — вентиляторы и кондиционеры, и другие товары, помогающие охладиться, сообщили опрошенные РИА Новости интернет-ритейлеры.

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