Продажи климатической техники онлайн-ритейлеров выросли в разы

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россияне в мае в преддверии аномальной жары в несколько раз чаще покупали климатическую технику — вентиляторы и кондиционеры, и другие товары, помогающие охладиться, сообщили опрошенные РИА Новости интернет-ритейлеры.