Командующий ВС НАТО в Европе: Россия системами РЭБ в Арктике создала радиоэлектронный купол, который блокирует армии альянса в Европе

Генерал США, командующий объединенными ВС НАТО в Европе (ОВС НАТО в Европе) сообщил о радиоэлектронном куполе, который создан по указанию Владимира Путина мощной комбинацией систем РЭБ России в Арктике для блокировки армий альянса в Европе.