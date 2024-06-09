Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Командующий ВС НАТО в Европе: Россия системами РЭБ в Арктике создала радиоэлектронный купол, который блокирует армии альянса в Европе

Командующий ВС НАТО в Европе: Россия системами РЭБ в Арктике создала радиоэлектронный купол, который блокирует армии альянса в Европе

Генерал США, командующий объединенными ВС НАТО в Европе (ОВС НАТО в Европе) сообщил о радиоэлектронном куполе, который создан по указанию Владимира Путина мощной комбинацией систем РЭБ России в Арктике для блокировки армий альянса в Европе.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Как-то это опережения на украинском фронте не чувствуется. Да и по России укродроны летают, где хотят.
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11 час.

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