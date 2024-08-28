Профессор Сафонов поддержал предложение усилить контроль за самозанятыми

Вероятное расширение перечня оснований для выездных проверок с целью усиления контроля за самозанятыми и серыми зарплатами — правильная мера, считает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
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