ЧИСЛО ИМЕНИ. ЦИФРА ИМЕНИ

Владимир Акулов Министерство образования издает книги и учебники по психологии... Как думаешь , почему в вузах не преподают нумерологию ? Почему нет ученых степеней в вузах по нумерологии ? Потому что вузовские ученые дураки ? Только разные жулики - *маги* и *ведьмы * практикуют эту лженауку , цифровую цыганщину ? ** Заниматься бредовой нумерологией очень опасно для мозгов... Логика рассуждений в нумерологии не соответствует логике реального мира...Потому что цифры , которыми там оперируют , не имеют физического смысла , не имеют связи с реальностью... ** Удивительно , как долго надо тебе объяснять эти гносеологические трюизмы! Не запрограммированный на догму заранее человек хотя бы ради сравнения попытался бы понять другой взгляд на нумерологию... Как писал математик и в то же время философ Бертран Рассел : ' Это очень интересно - пытаться понять мир с точки зрения разных систем понимания реальности...Это очень хорошее средство от догматизма '! Цитату привожу по памяти. ** И , кстати , попытка понять другую точку зрения , если , например , кто-то находится в бреду ...Попытка понять другую точку зрения - это самое лучшее средство выхода из догмы или бреда... Главный признак бреда - не желание слушать опровержения своего бреда. А в настоящей науке , напротив , поощряются все попытки опровергнуть какую-то теорию...Так настоящая наука быстрее приближается к истине... В научной теории критика включается в описание этой теории , делая ее более полной и точной... Вот кто-то говорит , что *вода кипит при 100 гр С*... А кто-то *возражает * - *нет вода на Эвересте, в разряженной атмосфере будет кипеть и при 50 гр С*...

Владимир Акулов На самом деле , это не возражение , а уточнение истины...Уточняется : в другой системе логических координат кипение будет происходить по -другому. А в нумерологии хоть кто-то установил истину ? Все *пророчества* там туманны, неточны ... И смыслы фраз притянуты *за уши * , к заранее установленным значениям. *******ВОПРОС : Могу разложить твою психоматрицу. Оля ОТВЕТ : Не надо *раскладывать мою психоматрицу*! С таким же успехом можно посчитать ворон , летающих у меня во дворе ...И поделить их на грачей , сидящих на деревьях ! А потом полученными *научными * цифрами можно *объяснить * характер человека... ! Подтянув за * ухи* известные уже смыслы к полученным *научным* цифрам... Тем более , что уже меня знаешь 30 лет... И что такой ход мысли проясняет ? Ничего ! Просто спонтанная игра в пустые цифры. ** Вот смотри ... Если бы я чихнул , а на небе в этот момент блеснула молния ... Можно ли считать , что молния возникла от моего чиханья ?! Так можно было бы думать , если бы каждый раз мой чих вызвал бы молнию...Потому что есть УСТОЙЧИВАЯ СВЯЗЬ ЯВЛЕНИЙ , ЗАКОНОМЕРНОСТЬ . Но если один раз так совпало... То это просто одновременные события , и не причинно- следственные связи.