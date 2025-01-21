Пересечение с горизонтальной осью Х, т.е. с Осью Линии Времени – это критические дни. Но нас также интересует, сколько находится в положительной зоне и сколько в противоположной.
ЧИСЛО ИМЕНИ. ЦИФРА ИМЕНИ
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Владимир Акулов
Министерство образования издает книги и учебники по психологии... Как думаешь , почему в вузах не преподают нумерологию ? Почему нет ученых степеней в вузах по нумерологии ? Потому что вузовские ученые дураки ? Только разные жулики - *маги* и *ведьмы * практикуют эту лженауку , цифровую цыганщину ? ** Заниматься бредовой нумерологией очень опасно для мозгов... Логика рассуждений в нумерологии не соответствует логике реального мира...Потому что цифры , которыми там оперируют , не имеют физического смысла , не имеют связи с реальностью... ** Удивительно , как долго надо тебе объяснять эти гносеологические трюизмы! Не запрограммированный на догму заранее человек хотя бы ради сравнения попытался бы понять другой взгляд на нумерологию... Как писал математик и в то же время философ Бертран Рассел : ' Это очень интересно - пытаться понять мир с точки зрения разных систем понимания реальности...Это очень хорошее средство от догматизма '! Цитату привожу по памяти. ** И , кстати , попытка понять другую точку зрения , если , например , кто-то находится в бреду ...Попытка понять другую точку зрения - это самое лучшее средство выхода из догмы или бреда... Главный признак бреда - не желание слушать опровержения своего бреда. А в настоящей науке , напротив , поощряются все попытки опровергнуть какую-то теорию...Так настоящая наука быстрее приближается к истине... В научной теории критика включается в описание этой теории , делая ее более полной и точной... Вот кто-то говорит , что *вода кипит при 100 гр С*... А кто-то *возражает * - *нет вода на Эвересте, в разряженной атмосфере будет кипеть и при 50 гр С*...
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5 час.
Владимир Акулов
На самом деле , это не возражение , а уточнение истины...Уточняется : в другой системе логических координат кипение будет происходить по -другому. А в нумерологии хоть кто-то установил истину ? Все *пророчества* там туманны, неточны ... И смыслы фраз притянуты *за уши * , к заранее установленным значениям. *******ВОПРОС : Могу разложить твою психоматрицу. Оля ОТВЕТ : Не надо *раскладывать мою психоматрицу*! С таким же успехом можно посчитать ворон , летающих у меня во дворе ...И поделить их на грачей , сидящих на деревьях ! А потом полученными *научными * цифрами можно *объяснить * характер человека... ! Подтянув за * ухи* известные уже смыслы к полученным *научным* цифрам... Тем более , что уже меня знаешь 30 лет... И что такой ход мысли проясняет ? Ничего ! Просто спонтанная игра в пустые цифры. ** Вот смотри ... Если бы я чихнул , а на небе в этот момент блеснула молния ... Можно ли считать , что молния возникла от моего чиханья ?! Так можно было бы думать , если бы каждый раз мой чих вызвал бы молнию...Потому что есть УСТОЙЧИВАЯ СВЯЗЬ ЯВЛЕНИЙ , ЗАКОНОМЕРНОСТЬ . Но если один раз так совпало... То это просто одновременные события , и не причинно- следственные связи.
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Если ты один раз высчитала какое-то событие , то это просто случайность...Или специально подтянула смысл события под свои *научные* расчеты... Прими это к сведению...Иначе - нарушение логики мышления. Изучали ли ты в вузе логику? ******Законы правильной логики основываются на логике самой жизни... Логика появилась из жизни... Правильно рассуждать - это рассуждать в соответствии проявлениями реальности... Если в жизни бОльшее всегда больше меньшего , то нелогично утверждать обратное. Если , когда едешь на машине , скорость можно увеличить , надавив на педаль *газа* ...То не логично будет думать , что скорость можно увеличить , сильно покрутив руль машины вправо или влево... *** А цифры как появились ? Их в реальности нет! Но есть количества разных объектов... Вот и придумали люди СЛОВА - ЦИФРЫ для удобства счета разных вещей и объектов... Почему появилось сложение ? Потому что мы жизни складываем разные предметы... Так же и *отнимание * ! И деление. А умножение ? Потому что легче перемножить длину поля на его ширину и получить ПЛОЩАДЬ поля , чем ходить по полю и шагами считать каждый метр поля . Логика математики и ее ДЕЙСТВИЙ произошла из логики разумной жизни... Поэтому если начать складывать количество облаков на небе и деревья под облаками ... А потом всё умножить на пробегающих по полю зайцев ...Чтобы определить ...площадь поля -это будет нарушение логики самой жизни...А не только математики. ..Что мы и видим в бессмысленной нумерологии. ** Делать мой *цифровой профиль * нет смысла ... Потому что в мои годики меня лучше *познать* по всем моим делам и итогам этих дел! Сама жизнь человека, его поступки - лучший ТЕСТ -*профиль* человека ...Особенно в конце жизни , когда всё уже ясно и ничего не изменишь.
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5 час.
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