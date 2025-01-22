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Патрушев: производство сырого молока в России выросло на 200 тыс. тонн

Патрушев: производство сырого молока в России выросло на 200 тыс. тонн

Российские производители по итогам 2024 года нарастили выпуск сырого молока на 200 тыс. тонн, до 34 млн тонн, сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока, пишет агентство ТАСС.

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