Более 200 огородов освободились от воды в Свердловской области

За прошедшие сутки в Свердловской области от воды освободились два жилых дома (в Ирбитском районе) и 206 приусадебных участков (178 – в Ирбитском районе, 15 – в Горноуральском, 10 – в Североуральском, 3 – в Сысертском).
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