РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

354 подписчика

Более 200 огородов освободились от воды в Свердловской области

Более 200 огородов освободились от воды в Свердловской области

За прошедшие сутки в Свердловской области от воды освободились два жилых дома (в Ирбитском районе) и 206 приусадебных участков (178 – в Ирбитском районе, 15 – в Горноуральском, 10 – в Североуральском, 3 – в Сысертском).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии