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От скорой до МРТ: медицина ближе к дому

От скорой до МРТ: медицина ближе к дому

В Центральном районе Северной столицы в 2026 году обновляют сразу несколько медицинских объектов. В поликлинике №38 появился первый в районе Центр лучевой диагностики с КТ и МРТ, на улице Профессора Ивашенцева заработали новые подразделения поликлиники №37.

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