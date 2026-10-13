От скорой до МРТ: медицина ближе к дому

В Центральном районе Северной столицы в 2026 году обновляют сразу несколько медицинских объектов. В поликлинике №38 появился первый в районе Центр лучевой диагностики с КТ и МРТ, на улице Профессора Ивашенцева заработали новые подразделения поликлиники №37.