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Мощнейший взрыв в районе британского Оксфорда

Мощнейший взрыв в районе британского Оксфорда

Была гигантская вспышка, пропала связь в ряде районов.Дмитрий Анатольевич, вы?!источникВзрыв в Оксфорде, официально: он случился на электростанции Северн Трент в Кассингтоне, к северу от Оксфорда.

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