Была гигантская вспышка, пропала связь в ряде районов.Дмитрий Анатольевич, вы?!источникВзрыв в Оксфорде, официально: он случился на электростанции Северн Трент в Кассингтоне, к северу от Оксфорда.
Мощнейший взрыв в районе британского Оксфорда
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Пёрнули так пёрнули
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8 час.
Владимир Аверков
Грета тунберг в первых рядах спасателей?
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6 час.
Виктор Луговой
Операция "Молния"... Петрову с Бошировым объявлена благодарность.
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6 час.
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