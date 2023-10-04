Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде до 60 дней

Начиная с 30 сентября россияне смогут увеличить период безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней. Об этом в среду, 4 октября, сообщило в своем Telegram-канале Генконсульство России в Пхукете, ссылаясь на приказ начальника иммиграционной службы Таиланда.
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