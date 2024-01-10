СМИ раскрыли детали строительства ВСУ под Харьковом стальных бункеров и назвали оружие их поражения

Новые подземные бункеры ВСУ обнаружит уникальный Ту-214Р. Российские СМИ сообщили о новых фото десятиметровых емкостей из стали, которые предназначены для долгого пребывания под землей украинских боевиков.
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