«Краснодар» купит защитника сборной Парагвая Алонсо за 8+2 млн евро

«Краснодар» согласовал с «Атлетико Минейро» трансфер центрального защитника Хуниора Алонсо. «Быки» заплатят за 28-летнего игрока сборной Парагвая 8 млн евро и еще 2 млн – в виде бонусов, сообщает журналист Николо Скира.
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