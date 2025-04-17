Гладков: в Белгородской области после атаки ВСУ ранен мирный житель

Он управлял грузовым автомобилем Мирный житель был ранен в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области после атаки украинской армии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.
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