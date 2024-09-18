Путин поменял подход к формированию губернаторского корпуса

Президент России Владимир Путин изменил подход к формированию губернаторского корпуса. Если ранее на должность глав регионов рассматривались технократы, то сегодня отдается предпочтение крепким хозяйственникам, которые умеют общаться с жителями, пояснили URA.
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