Российские силы ПВО ликвидируют беспилотники самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны продолжают борьбу с беспилотниками со стороны Украины. По официальному сообщению Министерства обороны РФ, уже более десяти дней российские войска нейтрализуют все попытки вражеских дронов наносить ущерб территории страны.
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