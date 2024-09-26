В ЮАО появится новая недвижимость Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание нового предприятия в ТиНАО, утвердил планы комплексного развития территорий в СВАО и ЮАО, а также проект строительства и реконструкции дорог рядом с ЦКАД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии