В ЮАО появится новая недвижимость Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание нового предприятия в ТиНАО, утвердил планы комплексного развития территорий в СВАО и ЮАО, а также проект строительства и реконструкции дорог рядом с ЦКАД.