Президент Колумбии заявил о заговоре с целью сбить его самолет

Повстанцы Армии национального освобождения АНО/ELN планировали атаковать самолет президента Колумбии Густаво Петро с помощью купленных ракет, заявил лидер страны 18 февраля на церемонии приведения к присяге нового директора колумбийской полиции генерала Карлоса Фернандо Трианы Бельтрана.
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