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«Лидс» покупает за рекордные 40 млн евро форварда Франции U21 и «Хоффенхайма» Рюттера. У него 11+6 в 57 играх Бундеслиги

«Лидс» согласовал трансфер форварда «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера. Английский клуб заплатит за 20-летнего игрока молодежной сборной Франции 40 млн евро вместе с бонусами – это рекордная сумма в истории «павлинов».

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