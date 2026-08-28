Военкор Коц назвал "челночной дипломатией" слова Трампа о ненападении РФ на НАТО

Военный корреспондент Александр Коц с иронией отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что «Путин не собирается нападать на территорию стран НАТО», назвав это «очередной победой американской челночной дипломатии».
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