Сегодня ряд населённых пунктов в Крыму временно останется без воды из-за ремонтных работ на сетях

По информации пресс-службы ГУП РК «Вода Крыма», сегодня в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Судаке, посёлках Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в сёлах Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.
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