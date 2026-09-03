Сегодня ряд населённых пунктов в Крыму временно останется без воды из-за ремонтных работ на сетях

По информации пресс-службы ГУП РК «Вода Крыма», сегодня в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Судаке, посёлках Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в сёлах Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.