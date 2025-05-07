Участников автопробега встретили учащиеся Филоновской школы. Здесь в братской могиле захоронен Городничев Андрей Васильевич, уроженец Оренбургской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Участников автопробега встретили учащиеся Филоновской школы. Здесь в братской могиле захоронен Городничев Андрей Васильевич, уроженец Оренбургской области.