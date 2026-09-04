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Терапевт Захаренко объяснила влияние гормонов на память и настроение

Терапевт Захаренко объяснила влияние гормонов на память и настроение

Врач-терапевт медицинского курорта VERBA Полина Захаренко рассказала, что хронический стресс и изменения гормонального фона могут ухудшать память, концентрацию, настроение и сон, передает «Вечерняя Москва» .

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