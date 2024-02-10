Мощная бомба лежала в тайнике в "слепой зоне". Металлургический завод в Петербурге спасли от теракта

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе. По информации источника, здесь в тайнике в "слепой зоне" обнаружили и обезвредили самодельную бомбу с мощным взрывчатым веществом почти в два кило.
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