Петербуржцы не могут выехать из Усть-Славянки из-за затора на Советском проспекте. Путь в сторону центра утром 18 декабря затруднен.
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Петербуржцы не могут выехать из Усть-Славянки из-за затора на Советском проспекте. Путь в сторону центра утром 18 декабря затруднен.