Фильтрация звонков на смартфоне — как работает и кому может пригодиться Юлия СавельеваТелефонные звонки остаются одним из основных способов связи, однако вместе с полезными вызовами пользователям регулярно поступают рекламные предложения, автоматические обзвоны и потенциально мошеннические обращения.