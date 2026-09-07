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Фильтрация звонков на смартфоне — как работает и кому может пригодиться

Фильтрация звонков на смартфоне — как работает и кому может пригодиться

Фильтрация звонков на смартфоне — как работает и кому может пригодиться Юлия СавельеваТелефонные звонки остаются одним из основных способов связи, однако вместе с полезными вызовами пользователям регулярно поступают рекламные предложения, автоматические обзвоны и потенциально мошеннические обращения.

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