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Анчелотти о расизме в адрес Винисиуса: «Нельзя мириться с проблемой – ее нужно устранить. Ситуация улучшилась, оскорблений в первых матчах не было»

Анчелотти о расизме в адрес Винисиуса: «Нельзя мириться с проблемой – ее нужно устранить. Ситуация улучшилась, оскорблений в первых матчах не было»

«С этой проблемой невозможно смириться – нужно попытаться устранить ее. В первых матчах [Ла Лиги] обстановка вокруг [Винисиуса] улучшилась, никаких оскорблений не было.

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