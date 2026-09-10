«Хана ему!»: Григорий Лепс узнал о молодом человеке 24-летней дочери от журналистов

64-летний Григорий Лепс признался, что не знал о личной жизни своей средней дочери Евы. О том, что у 24-летней девушки, которая учится на дизайнера в Париже, есть молодой человек, артист узнал лишь во время разговора с журналистами на дне рождения «Русского Радио».
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