«Хана ему!»: Григорий Лепс узнал о молодом человеке 24-летней дочери от журналистов

64-летний Григорий Лепс признался, что не знал о личной жизни своей средней дочери Евы. О том, что у 24-летней девушки, которая учится на дизайнера в Париже, есть молодой человек, артист узнал лишь во время разговора с журналистами на дне рождения «Русского Радио».