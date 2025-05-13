Дайджест дня: новый Move, закон о такси и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Новое поколение кей-кара Daihatsu Move должно было дебютировать еще в 2023 году, но премьера была отложена из-за масштабного скандала с безопасностью, затронувшего многие модели компании Toyota для японского рынка.