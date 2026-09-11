В Церкви рассказали о тяжелых духовных последствиях абортов для женщин

Протоиерей Соколов объяснил православным верующим чем аборты опасны для души женщины.Русская православная церковь традиционно выступает против искусственного прерывания беременности.
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