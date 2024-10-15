"Я не собираюсь молчать и позволять им вытирать ноги, с меня сорвали крест": Пенсионер высказался по инциденту

ДГ Дмитрий Гром ЧТО ЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ , ЧТО КРОМЕ БАСТРЫКИНА НЕКОМУ НА РУСИ ПОРЯДОК НАВОДИТЬ, ОДИН ВЫВОД -- РУССКАЯ ОБЩИНА С ЖЁСТКИМ РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ , ПОТОМУ , ЧТО НАША ПОЛИЦИЯ БЕСПРАВНАЯ И МАЛОЧИСЛЕННАЯ.......

ВП Вероника Пропись Если всё, что здесь написано, правда, то хочется плакать. Мне не один раз мигранты уступали место в автобусах. Когда уставшая и сумки в руках, хочется присесть в транспорте. Но как же можно избивать пожилого человека! Какой бы национальности он ни был! Какой низкий уровень воспитанности и интеллекта. Разнузданность и своевластие!