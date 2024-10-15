Avia.pro - СМИ Меня зовут Николай Васильевич, и я никогда не думал, что доживу до того дня, когда меня, пенсионера, с которого честью бы только крест не снять, просто выставят из маршрутки, словно вещь ненужную.
"Я не собираюсь молчать и позволять им вытирать ноги, с меня сорвали крест": Пенсионер высказался по инциденту
Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гром
ЧТО ЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ , ЧТО КРОМЕ БАСТРЫКИНА НЕКОМУ НА РУСИ ПОРЯДОК НАВОДИТЬ, ОДИН ВЫВОД -- РУССКАЯ ОБЩИНА С ЖЁСТКИМ РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ , ПОТОМУ , ЧТО НАША ПОЛИЦИЯ БЕСПРАВНАЯ И МАЛОЧИСЛЕННАЯ.......
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2 час.
ВП
Вероника Пропись
Если всё, что здесь написано, правда, то хочется плакать. Мне не один раз мигранты уступали место в автобусах. Когда уставшая и сумки в руках, хочется присесть в транспорте. Но как же можно избивать пожилого человека! Какой бы национальности он ни был! Какой низкий уровень воспитанности и интеллекта. Разнузданность и своевластие!
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2 час.
АК
Алекс Кузь
Везде, где инородец сидит на любой должности , к русским неприязнь и скрытая враждебность. Уборщица азиатской внешности в психдиспансере москвы гоняет всех пациентов, как животных в стаде. Нет у нее сострадания к православному кресту. Заведующая в этой богодельне само собой - азиатка.
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1 час.
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