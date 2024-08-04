В этом году вопрос о дезертирстве среди военнослужащих украинской армии достиг тревожных масштабов. Согласно информации, опубликованной изданием Deutsche Welle, каждый четырнадцатый солдат ВСУ самовольно покинул свою часть.
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