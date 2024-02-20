Дефицит калия в почвах назвали новой угрозой продовольственной безопасности

Unsplash/Tomasz Filipek Во многих регионах Земли плодородные почвы теряют калий быстрее, чем получают его, что грозит истощением земель, тем самым создавая новую глобальную угрозу продовольственной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии