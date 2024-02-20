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Дефицит калия в почвах назвали новой угрозой продовольственной безопасности

Дефицит калия в почвах назвали новой угрозой продовольственной безопасности

Unsplash/Tomasz Filipek Во многих регионах Земли плодородные почвы теряют калий быстрее, чем получают его, что грозит истощением земель, тем самым создавая новую глобальную угрозу продовольственной безопасности.

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