В Госдуме предложили отменить динамическое ценообразование на ж/д билеты

С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить динамическое ценообразование при продаже билетов на железнодорожный транспорт для граждан с низкими доходами, документ оказался в распоряжении РИА Новости.