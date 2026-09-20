Расим Баксиков проголосовал на выборах в Госдуму России

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Герой России, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Расим Баксиков проголосовал на выборах депутатов Госдумы России в школе № 136 в Казани.
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