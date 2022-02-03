Вирусолог назвал опасность соседства "омикрона" и "дельты" в РФ

Как сообщает радио Sputnik, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с журналистами рассказал, какие риски несет в себе соседство на территории России двух штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" .
Как сообщает радио Sputnik, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с журналистами рассказал, какие риски несет в себе соседство на территории России двух штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" .
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