Почему так часто взрываются задние стекла на хетчбэках и универсалах

Автомобильно стекло в России, увы, расходник. Лобовое менял практически каждый водитель, ибо колонии летающих камней, выскочивших шипов и прочего мелкого, но острого мусора ведут на наших направлениях невидимый бой с поклажей в багажниках на крыше и разного скарба, перевозимого без должной подготовки.
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