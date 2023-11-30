Почему так часто взрываются задние стекла на хетчбэках и универсалах

Автомобильно стекло в России, увы, расходник. Лобовое менял практически каждый водитель, ибо колонии летающих камней, выскочивших шипов и прочего мелкого, но острого мусора ведут на наших направлениях невидимый бой с поклажей в багажниках на крыше и разного скарба, перевозимого без должной подготовки.