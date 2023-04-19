19 апреля в Архангельске пройдут масштабные отключения коммунальных удобств

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.С 9:00 до 22:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Вологодская, 10, 14, 16/1, 17, 17/1, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 36, 38, 39/1, 41, 41/½, 42, 42/1, 43/2/3, 53, 55, 55/1; улица Гайдара, 17, 19, 21/1, 23, 25, 25/1, 27, 45, 49; улица Карельская, 49, 51, 53, 55; улица Комсомольская, 8, 10, 10/½, 12, 12/1, 14, 36, 38, 40, 40/1, 42, 46, 48, 52, 55, 57; проспект Ломоносова, 224/1, 226/1, 250, 250/1, 255, 258/1, 259, 260/½, 265/1, 271, 281, 283, 283/1, 283/2, 285, 285/1; проспект Новгородский, 176, 178/1, 186; проспект Обводный канал, 76, 97, 107; улица Самойло, 1/1, 3, 4; улица Северной Двины, 122; проспект Сов.