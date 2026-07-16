В России замедлились темпы прироста зарплат у рабочих профессий

В России отмечается тенденция к снижению темпов роста зарплат рабочих. При этом на рынке наблюдается хронический дефицит кадров, а промышленность испытывает потребность в специалистах почти на таком же уровне, как и торговля.
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