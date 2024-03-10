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Гауфф о том, с кем из знаменитостей хотела бы поужинать: «Наверное, с Бейонсе или Рианной, сложный выбор»

Гауфф о том, с кем из знаменитостей хотела бы поужинать: «Наверное, с Бейонсе или Рианной, сложный выбор»

– Знаю, что вы встречались с Мишель Обамой, но кого еще из крутых знаменитостей вы видели? – Да, Мишель Обама точно на вершине списка.

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